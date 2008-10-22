Кислухина (Дюгаева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.08.1928
Дата смерти22.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кислухин Виктор Павлович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кислухин Виктор Павлович
Смерть
22.10.2008