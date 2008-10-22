Кислухина (Дюгаева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислухина (Дюгаева) Мария Ивановна

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Место рождения

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

28.08.1928

Дата смерти

22.10.2008

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: Дюгаев Иван Дмитриевич

Мать: Дюгаева (Юнина) Анна Сергеевна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислухин Виктор Павлович

Рождение ребёнка
31.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислухин Виктор Павлович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислухин Виктор Павлович

Смерть
22.10.2008

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