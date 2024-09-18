Юнин Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения02.09.1874
Дата смерти05.02.1968
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Юнин Виктор Константинович
Мать: Юнина Вера Феодорова
Сын: Юнин Косма Сергеевич
Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна
Дочь: Юнина Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна
Дочь: Юнина Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна
Дочь: Юнин Иоанн Сергеевич
Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна
Дочь: Филатова (Юнина) Домна Сергеевна
Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна
Дочь: Дюгаева (Юнина) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна
Дочь: Никулина (Юнина) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна
Дочь: Юнина Агафья Сергеевна
Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна