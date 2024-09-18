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Юнин Сергей Викторович

Место рождения

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

02.09.1874

Дата смерти

05.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1874

Отец: Юнин Виктор Константинович

Мать: Юнина Вера Феодорова

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
31.10.1896

Сын: Юнин Косма Сергеевич

Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
13.05.1898

Дочь: Юнина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
05.10.1900

Дочь: Юнина Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
21.01.1902

Дочь: Юнин Иоанн Сергеевич

Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
06.01.1903

Дочь: Филатова (Юнина) Домна Сергеевна

Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.09.1905

Дочь: Дюгаева (Юнина) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.03.1907

Дочь: Никулина (Юнина) Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.02.1909

Дочь: Юнина Агафья Сергеевна

Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.02.1917

Сын: Юнин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
05.02.1968

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