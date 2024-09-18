Юнин Виктор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Юнин Константин Яковлев
Мать: Юнина Параскева Егорова
Рождение ребёнка
02.09.1874
Мать ребёнка: Юнина Вера Феодорова
Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.02.1879
Дочь: Юнина Евдокия Викторовна
Мать ребёнка: Юнина Вера Феодорова
Рождение ребёнка
15.06.1881
Дочь: Юнина Акилина Вкиторовна
Мать ребёнка: Юнина Вера Феодорова
Рождение ребёнка
06.03.1887
Дочь: Юнина Мария Викторовна
Мать ребёнка: Юнина Вера Феодорова
Смерть
Неизвестно