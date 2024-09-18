Юнин Виктор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнин Виктор Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Юнин Константин Яковлев

Мать: Юнина Параскева Егорова

Рождение ребёнка
02.09.1874

Сын: Юнин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Юнина Вера Феодорова

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.02.1879

Дочь: Юнина Евдокия Викторовна

Мать ребёнка: Юнина Вера Феодорова

Рождение ребёнка
15.06.1881

Дочь: Юнина Акилина Вкиторовна

Мать ребёнка: Юнина Вера Феодорова

Рождение ребёнка
06.03.1887

Дочь: Юнина Мария Викторовна

Мать ребёнка: Юнина Вера Феодорова

Смерть
Неизвестно

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