Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна

Место рождения

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

19.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1872

Отец: Солдатов Ефим

Мать: Солдатова Васса

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
31.10.1896

Сын: Юнин Косма Сергеевич

Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович

Рождение ребёнка
13.05.1898

Дочь: Юнина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович

Рождение ребёнка
05.10.1900

Дочь: Юнина Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович

Рождение ребёнка
21.01.1902

Дочь: Юнин Иоанн Сергеевич

Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович

Рождение ребёнка
06.01.1903

Дочь: Филатова (Юнина) Домна Сергеевна

Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.09.1905

Дочь: Дюгаева (Юнина) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.03.1907

Дочь: Никулина (Юнина) Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.02.1909

Дочь: Юнина Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.02.1917

Сын: Юнин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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