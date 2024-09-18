Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения19.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1872
Отец: Солдатов Ефим
Мать: Солдатова Васса
Рождение ребёнка
31.10.1896
Сын: Юнин Косма Сергеевич
Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
13.05.1898
Дочь: Юнина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
05.10.1900
Дочь: Юнина Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
21.01.1902
Дочь: Юнин Иоанн Сергеевич
Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
06.01.1903
Дочь: Филатова (Юнина) Домна Сергеевна
Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
10.09.1905
Дочь: Дюгаева (Юнина) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
08.03.1907
Дочь: Никулина (Юнина) Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
12.02.1909
Дочь: Юнина Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
21.02.1917
Отец ребёнка: Юнин Сергей Викторович
Смерть
Неизвестно