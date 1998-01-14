Дюгаев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения27.11.1931
Дата смерти14.01.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дюгаева Евдокия Григорьевна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дюгаева Евдокия Григорьевна
Смерть
14.01.1998