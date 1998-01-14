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Дюгаев Иван Иванович

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Место рождения

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

27.11.1931

Дата смерти

14.01.1998

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1931

Отец: Дюгаев Иван Дмитриевич

Мать: Дюгаева (Юнина) Анна Сергеевна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюгаева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
04.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дюгаева Евдокия Григорьевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дюгаева Евдокия Григорьевна

Смерть
14.01.1998

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