Дюгаева Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дюгаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дюгаев Иван Иванович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дюгаев Иван Иванович