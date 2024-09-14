Дюгаева Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюгаева Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюгаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дюгаев Иван Иванович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дюгаев Иван Иванович

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