Коча Степан Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коча Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Акулина Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коча Иван Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзюба Лукерья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудник Марфа Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1930