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Коча Степан Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коча Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1897

Сын: Коча Семен Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Акулина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коча Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коча Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коча Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзюба Лукерья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудник Марфа Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1930
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