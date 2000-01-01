Дудник (Коча) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудник (Коча) Марфа Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коча Степан Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудник Яков Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудник Тимофей Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудник Иван Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудник Захар Степанович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудник Степан

Смерть
Неизвестно
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