Дзюба (Коча) Лукерья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзюба (Коча) Лукерья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коча Степан Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзюба Борис Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиноида Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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