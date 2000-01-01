Дзюба (Коча) Лукерья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коча Степан Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дзюба Борис Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиноида Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно