Коча Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коча Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коча Степан Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коча Виктор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коча Зоя

Смерть
Неизвестно
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