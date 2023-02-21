Ефимова (Коча) Акулина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коча Степан Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрокина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малаева Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Иван
Смерть
Неизвестно