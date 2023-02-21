Ефимов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малаева Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Ефимова Акулина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Ефимова Акулина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефимова Акулина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрокина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Ефимова Акулина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно