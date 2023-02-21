Ефимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малаева Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Ефимова Акулина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Ефимова Акулина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Василий Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Акулина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрокина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Ефимова Акулина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Акулина Степановна

Смерть
Неизвестно
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