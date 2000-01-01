Коча Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коча Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коча Степан Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Коча Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Коча Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коча Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коча Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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