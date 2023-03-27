Цветкова (Несвицкая) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1870
Дочь: Шемякина Руфина Григорьевна
Отец ребёнка: Цветков Григорий Константинович
Рождение ребёнка
11.10.1872
Дочь: Родионова Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Цветков Григорий Константинович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно