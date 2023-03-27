Цветкова (Несвицкая) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Несвицкая) Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Несвицкий Константин Петрович

Мать: Несвицкая Анна Петровна

Рождение ребёнка
22.09.1870

Дочь: Шемякина Руфина Григорьевна

Отец ребёнка: Цветков Григорий Константинович

Рождение ребёнка
11.10.1872

Дочь: Родионова Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Цветков Григорий Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Григорий Константинович

Смерть
Неизвестно
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