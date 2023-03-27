Сергиева (Несвицкая) Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиева (Несвицкая) Елизавета Константиновна

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Место рождения

Гдов, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.05.1829

Дата смерти

22.05.1909

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1829

Отец: Несвицкий Константин Петрович

Мать: Несвицкая Анна Петровна

Гдов, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиев Иоанн Ильич

Смерть
22.05.1909
Кронштадт, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия
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