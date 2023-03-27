Сергиева (Несвицкая) Елизавета Константиновна
Место рожденияГдов, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Дата рождения04.05.1829
Дата смерти22.05.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1829
Гдов, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергиев Иоанн Ильич
Смерть
22.05.1909
Кронштадт, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия