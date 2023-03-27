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Несвицкий Константин Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1795

Дата смерти

12.04.1867

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1795

Отец: Петр Иоакимович

Мать: Фекла Иульянова

Рождение ребёнка
07.11.1822

Дочь: Ветвеницкая Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Песоцкая Мария Константиновна

Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна

Рождение ребёнка
04.05.1829

Дочь: Сергиева Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна

Гдов, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1831

Сын: Несвицкий Пётр Константинович

Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурнова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несвицкий Алексей Константинович

Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна

Смерть
12.04.1867
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