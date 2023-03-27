Несвицкий Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1795
Дата смерти12.04.1867
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1795
Отец: Петр Иоакимович
Мать: Фекла Иульянова
Рождение ребёнка
07.11.1822
Дочь: Ветвеницкая Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Песоцкая Мария Константиновна
Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.05.1829
Дочь: Сергиева Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна
Гдов, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1831
Сын: Несвицкий Пётр Константинович
Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурнова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несвицкий Алексей Константинович
Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Несвицкая Анна Петровна
Смерть
12.04.1867