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Фекла Иульянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Около 1802

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Кедров Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Иоакимович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Несвицкий Никита Петрович

Отец ребёнка: Петр Иоакимович

Рождение ребёнка
11.05.1795

Сын: Несвицкий Константин Петрович

Отец ребёнка: Петр Иоакимович

Рождение ребёнка
04.02.1801

Дочь: Травлинская Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр Иоакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кедров Стефан Петрович

Отец ребёнка: Петр Иоакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кедров Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Иоакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несвицкий Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Петр Иоакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несвицкий Павел Пётрович

Отец ребёнка: Петр Иоакимович

Смерть
Около 1802
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