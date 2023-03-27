Фекла Иульянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиОколо 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Кедров Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Иоакимович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Несвицкий Никита Петрович
Отец ребёнка: Петр Иоакимович
Рождение ребёнка
11.05.1795
Сын: Несвицкий Константин Петрович
Отец ребёнка: Петр Иоакимович
Рождение ребёнка
04.02.1801
Дочь: Травлинская Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Иоакимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петр Иоакимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петр Иоакимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петр Иоакимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петр Иоакимович
Смерть
Около 1802