Кедров Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти31.08.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Петр Иоакимович
Мать: Фекла Иульянова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кедров Илья Иванович
Мать ребёнка: ?
село Осьмино, Гдовскоий уезд, Санкт-Петербургская губ.
Рождение ребёнка
20.10.1825
Сын: Кедров Петр Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долоцкая Мария Ивановна
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
31.08.1860
Нарва
Похороны
Неизвестно
Ивангородское кл.