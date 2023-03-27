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Кедров Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

31.08.1860

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Петр Иоакимович

Мать: Фекла Иульянова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Кедров Илья Иванович

Мать ребёнка: ?

село Осьмино, Гдовскоий уезд, Санкт-Петербургская губ.
Рождение ребёнка
20.10.1825

Сын: Кедров Петр Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долоцкая Мария Ивановна

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
31.08.1860
Нарва
Похороны
Неизвестно
Ивангородское кл.
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