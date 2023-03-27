Долоцкая (Кедрова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долоцкая (Кедрова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кедров Иван Петрович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Долоцкий Николай Александрович

Отец ребёнка: Долоцкий Александр Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1856

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Долоцкий Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долоцкий Александр Иванович

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