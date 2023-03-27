Долоцкая (Кедрова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кедров Иван Петрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Долоцкий Николай Александрович
Отец ребёнка: Долоцкий Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1856
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Долоцкий Александр Иванович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно