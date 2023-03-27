Долоцкий Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Долоцкий Николай Александрович
Мать ребёнка: Долоцкая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1856
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Долоцкая Мария Ивановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долоцкая Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1860