Долоцкий Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолоцкий Александр Иванович

Долоцкий Александр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Долоцкий Иоанн Васильевич

Мать: Долоцкая Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Долоцкий Николай Александрович

Мать ребёнка: Долоцкая Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1856

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Долоцкая Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долоцкая Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1860
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close