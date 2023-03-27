Долоцкий Иоанн Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти13.01.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1815
Сын: Долоцкий Василий Иванович
Мать ребёнка: Долоцкая Анна Васильевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Павловская Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Долоцкая Анна Васильевна
Рождение ребёнка
08.10.1818
Дочь: Боголюбова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Долоцкая Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Долоцкий Александр Иванович
Мать ребёнка: Долоцкая Анна Васильевна
Рождение ребёнка
06.03.1822
Мать ребёнка: Долоцкая Анна Васильевна
СПб
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
13.01.1852