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Долоцкий Иоанн Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

13.01.1852

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1815

Сын: Долоцкий Василий Иванович

Мать ребёнка: Долоцкая Анна Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Павловская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Долоцкая Анна Васильевна

Рождение ребёнка
08.10.1818

Дочь: Боголюбова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Долоцкая Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Долоцкий Александр Иванович

Мать ребёнка: Долоцкая Анна Васильевна

Рождение ребёнка
06.03.1822

Сын: Долоцкий Пётр Иоаннович

Мать ребёнка: Долоцкая Анна Васильевна

СПб
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
13.01.1852
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