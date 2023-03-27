Боголюбова (Долоцкая) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боголюбова (Долоцкая) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1818

Пол

Женский

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1818

Отец: Долоцкий Иоанн Васильевич

Мать: Долоцкая Анна Васильевна

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