Долоцкий Пётр Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долоцкий Пётр Иоаннович

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Место рождения

СПб

Дата рождения

06.03.1822

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1822

Отец: Долоцкий Иоанн Васильевич

Мать: Долоцкая Анна Васильевна

СПб
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