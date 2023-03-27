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Долоцкий Пётр Иоаннович
Долоцкий Пётр Иоаннович
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Место рождения
СПб
Дата рождения
06.03.1822
Пол
Мужской
Отец
Долоцкий Иоанн Васильевич
Около 1786 г.р.
Мать
Долоцкая (Иванова (колосова)) Анна Васильевна
Около 1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1822
Отец:
Долоцкий Иоанн Васильевич
Мать:
Долоцкая Анна Васильевна
СПб
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