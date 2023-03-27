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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кедров Илья Иванович
Отец ребёнка: Кедров Иван Петрович
село Осьмино, Гдовскоий уезд, Санкт-Петербургская губ.
Рождение ребёнка
20.10.1825
Сын: Кедров Петр Иванович
Отец ребёнка: Кедров Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долоцкая Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кедров Иван Петрович