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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Кедров Илья Иванович

Отец ребёнка: Кедров Иван Петрович

село Осьмино, Гдовскоий уезд, Санкт-Петербургская губ.
Рождение ребёнка
20.10.1825

Сын: Кедров Петр Иванович

Отец ребёнка: Кедров Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долоцкая Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кедров Иван Петрович

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