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Кедров Илья Иванович

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Место рождения

село Осьмино, Гдовскоий уезд, Санкт-Петербургская губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

22.04.1888

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кедров Иван Петрович

Мать: ?

село Осьмино, Гдовскоий уезд, Санкт-Петербургская губ.
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Черновская Антонина Ильинична

Мать ребёнка: Кедрова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Кедров Александр Ильич

Мать ребёнка: Кедрова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кедрова Елизавета Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
22.04.1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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