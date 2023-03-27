Кедров Илья Иванович
Место рождениясело Осьмино, Гдовскоий уезд, Санкт-Петербургская губ.
Дата рождения1821
Дата смерти22.04.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кедров Иван Петрович
Мать: ?
село Осьмино, Гдовскоий уезд, Санкт-Петербургская губ.
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Черновская Антонина Ильинична
Мать ребёнка: Кедрова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
До 1850
Мать ребёнка: Кедрова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
22.04.1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния