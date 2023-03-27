Ветвеницкая (Несвицкая) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетвеницкая (Несвицкая) Екатерина Константиновна

Ветвеницкая (Несвицкая) Екатерина Константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1822

Дата смерти

01.03.1896

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1822

Отец: Несвицкий Константин Петрович

Мать: Несвицкая Анна Петровна

Бракосочетание
11.05.1844

Муж: Ветвеницкий Иван Афанасьевич

Гдов, Дмитриевский собор
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ветвеницкий Константин Иванович

Отец ребёнка: Ветвеницкий Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.05.1847

Сын: Ветвеницкий Николай Иванович

Отец ребёнка: Ветвеницкий Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.03.1862

Сын: Ветвеницкий Иван Иванович

Отец ребёнка: Ветвеницкий Иван Афанасьевич

Смерть
01.03.1896
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close