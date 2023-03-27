Ветвеницкая (Несвицкая) Екатерина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1822
Дата смерти01.03.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1822
Бракосочетание
11.05.1844
Гдов, Дмитриевский собор
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ветвеницкий Константин Иванович
Отец ребёнка: Ветвеницкий Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.05.1847
Сын: Ветвеницкий Николай Иванович
Отец ребёнка: Ветвеницкий Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.03.1862
Сын: Ветвеницкий Иван Иванович
Отец ребёнка: Ветвеницкий Иван Афанасьевич
Смерть
01.03.1896