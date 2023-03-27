Цветков Григорий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Григорий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1870

Дочь: Шемякина Руфина Григорьевна

Мать ребёнка: Цветкова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
11.10.1872

Дочь: Родионова Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Цветкова Анна Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова Анна Константиновна

Смерть
1872
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