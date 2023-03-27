Цветков Григорий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1870
Дочь: Шемякина Руфина Григорьевна
Мать ребёнка: Цветкова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
11.10.1872
Дочь: Родионова Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Цветкова Анна Константиновна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1872