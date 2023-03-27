Шемякина (Цветкова) Руфина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякина (Цветкова) Руфина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1870

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1870

Отец: Цветков Григорий Константинович

Мать: Цветкова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шемякин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Шемякин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Руфина Николаевна

Отец ребёнка: Шемякин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Шемякин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шемякин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шемякин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемякин Николай Николаевич

Смерть
1928
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