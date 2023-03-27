Шемякина (Цветкова) Руфина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1870
Дата смерти1928
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1870
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Шемякин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Руфина Николаевна
Отец ребёнка: Шемякин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Шемякин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шемякин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шемякин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928