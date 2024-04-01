Габайдуллина Марзия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габайдуллина Марзия

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Хамитова Махфузя Закариевна

Отец ребёнка: Габайдуллин Закария Бахтиярович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1908

Сын: Габайдуллин Шакир Закариевич

Отец ребёнка: Габайдуллин Закария Бахтиярович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Буркеева Марфуга Закариевна

Отец ребёнка: Габайдуллин Закария Бахтиярович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.09.1917

Сын: Габайдуллин Сабир Закариевич

Отец ребёнка: Габайдуллин Закария Бахтиярович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.03.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габайдуллин Закария Бахтиярович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габайдуллин Закир Закариевич

Отец ребёнка: Габайдуллин Закария Бахтиярович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габайдуллин Закария Бахтиярович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1953
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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