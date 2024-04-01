Габайдуллина Марзия
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: Хамитова Махфузя Закариевна
Отец ребёнка: Габайдуллин Закария Бахтиярович
Рождение ребёнка
13.02.1908
Сын: Габайдуллин Шакир Закариевич
Отец ребёнка: Габайдуллин Закария Бахтиярович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Буркеева Марфуга Закариевна
Отец ребёнка: Габайдуллин Закария Бахтиярович
Рождение ребёнка
12.09.1917
Сын: Габайдуллин Сабир Закариевич
Отец ребёнка: Габайдуллин Закария Бахтиярович
Рождение ребёнка
20.03.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габайдуллин Закария Бахтиярович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габайдуллин Закир Закариевич
Отец ребёнка: Габайдуллин Закария Бахтиярович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1953