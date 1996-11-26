Габайдуллин Шакир Закариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габайдуллин Шакир Закариевич

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.02.1908

Дата смерти

26.11.1996

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1908

Отец: Габайдуллин Закария Бахтиярович

Мать: Габайдуллина Марзия

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габайдуллина Махизямал

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габайдуллина Махизямал

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габайдуллина Махизямал

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габайдуллина Махизямал

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габайдуллина Махизямал

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
26.11.1996
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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