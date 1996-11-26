Габайдуллин Шакир Закариевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1908
Дата смерти26.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1908
Рождение ребёнка
27.04.1938
Рождение ребёнка
02.04.1948
Рождение ребёнка
15.04.1951
Рождение ребёнка
26.08.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габайдуллина Махизямал
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1996