Габайдуллина (Буркеева) Махизямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габайдуллина (Буркеева) Махизямал

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

19.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габайдуллин Шакир Закариевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габайдуллин Шакир Закариевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габайдуллин Шакир Закариевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габайдуллин Шакир Закариевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габайдуллин Шакир Закариевич

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
19.12.1995
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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