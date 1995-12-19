Габайдуллина (Буркеева) Махизямал
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти19.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
27.04.1938
Рождение ребёнка
02.04.1948
Рождение ребёнка
15.04.1951
Рождение ребёнка
26.08.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.1995