Буркеев Зайнулла Газуллиевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1887
Дата смерти08.06.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буркеев Нагимулла Зайнуллович
Мать ребёнка: Буркеева Гайнизямал Валиулеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1914
Дочь: Габайдуллина (Буркеева) Магизямал Зайнуллиевна
Мать ребёнка: Буркеева Гайнизямал Валиулеевна
Смерть
08.06.1971