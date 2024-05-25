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Буркеев Зайнулла Газуллиевич

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.01.1887

Дата смерти

08.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буркеев Нагимулла Зайнуллович

Мать ребёнка: Буркеева Гайнизямал Валиулеевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буркеева Гайнизямал Валиулеевна

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.10.1914

Дочь: Габайдуллина (Буркеева) Магизямал Зайнуллиевна

Мать ребёнка: Буркеева Гайнизямал Валиулеевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
08.06.1971
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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