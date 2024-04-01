Хамитова (Габайдуллина) Махфузя Закариевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1905
Дата смерти16.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905
Рождение ребёнка
13.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамитов Хасан Гарифович
Бракосочетание
1957
Муж: Абузяров Абдулвалий
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
16.03.1993
Калужская обл., Боровский р-н, д. Сатино