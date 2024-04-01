Хамитова (Габайдуллина) Махфузя Закариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХамитова (Габайдуллина) Махфузя Закариевна

Хамитова (Габайдуллина) Махфузя Закариевна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.01.1905

Дата смерти

16.03.1993

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1878 г.р.
1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905

Отец: Габайдуллин Закария Бахтиярович

Мать: Габайдуллина Марзия

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Хасан Гарифович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1957

Муж: Абузяров Абдулвалий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Хасан Гарифович

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
16.03.1993
Калужская обл., Боровский р-н, д. Сатино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close