Хамитов Хасан Гарифович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти01.11.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Хамитов Гариф
Рождение ребёнка
13.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамитова Махфузя Закариевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
01.11.1943
Харны, Невельский муниципальный район, Псковская область