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Хамитов Хасан Гарифович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

01.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Хамитов Гариф

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова Махфузя Закариевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитова Махфузя Закариевна

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
01.11.1943
Харны, Невельский муниципальный район, Псковская область
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