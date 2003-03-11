Рафикова (Хамитова) Манвура Хасановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рафикова (Хамитова) Манвура Хасановна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.12.1928

Дата смерти

11.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1928

Отец: Хамитов Хасан Гарифович

Мать: Хамитова Махфузя Закариевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рафиков Равиль Рафикович

Место жительства
Неизвестно
Калужская обл., Боровский р-н, д. Сатино
Рождение ребёнка
04.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рафиков Равиль Рафикович

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
?.03.1953

Дочь: Рафикова Гульнур Равильевна

Отец ребёнка: Рафиков Равиль Рафикович

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
22.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рафиков Равиль Рафикович

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
08.02.1963

Дочь: Рафикова Ильсия Равильевна

Отец ребёнка: Рафиков Равиль Рафикович

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
11.03.2003
Калужская обл., Боровский р-н, д. Сатино

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