Рафикова (Хамитова) Манвура Хасановна
Место рождения
Дата рождения13.12.1928
Дата смерти11.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калужская обл., Боровский р-н, д. Сатино
Рождение ребёнка
04.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рафиков Равиль Рафикович
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
?.03.1953
Дочь: Рафикова Гульнур Равильевна
Отец ребёнка: Рафиков Равиль Рафикович
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
22.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рафиков Равиль Рафикович
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
08.02.1963
Дочь: Рафикова Ильсия Равильевна
Отец ребёнка: Рафиков Равиль Рафикович
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
11.03.2003
Калужская обл., Боровский р-н, д. Сатино