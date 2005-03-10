Рафикова (Рафикова) Ильсия Равильевна
Место рожденияКыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Дата рождения08.02.1963
Дата смерти10.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1963
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Калужская обл., Боровский р-н, д. Сатино
Бракосочетание
1986
Муж: скрыто настройками приватности
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
01.09.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.03.2005