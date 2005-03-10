Рафикова (Рафикова) Ильсия Равильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рафикова (Рафикова) Ильсия Равильевна

Место рождения

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр

Дата рождения

08.02.1963

Дата смерти

10.03.2005

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1963

Отец: Рафиков Равиль Рафикович

Мать: Рафикова Манвура Хасановна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Калужская обл., Боровский р-н, д. Сатино
Бракосочетание
1986

Муж: скрыто настройками приватности

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
01.09.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Смерть
10.03.2005
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область

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