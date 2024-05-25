Рафиков Равиль Рафикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРафиков Равиль Рафикович

Рафиков Равиль Рафикович

Место рождения

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.03.1930

Дата смерти

21.10.1988

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1930

Отец: Галлямов Рафегутдин Галлямутдинович

Мать: Хакима (Тайфа)

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рафикова Манвура Хасановна

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
04.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рафикова Манвура Хасановна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
?.03.1953

Дочь: Рафикова Гульнур Равильевна

Мать ребёнка: Рафикова Манвура Хасановна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
22.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рафикова Манвура Хасановна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
08.02.1963

Дочь: Рафикова Ильсия Равильевна

Мать ребёнка: Рафикова Манвура Хасановна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
21.10.1988
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр

Мы используем куки для улучшения работы сайта.