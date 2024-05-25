Рафиков Равиль Рафикович
Место рождения
Дата рождения04.03.1930
Дата смерти21.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
04.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рафикова Манвура Хасановна
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
?.03.1953
Дочь: Рафикова Гульнур Равильевна
Мать ребёнка: Рафикова Манвура Хасановна
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
22.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рафикова Манвура Хасановна
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
08.02.1963
Дочь: Рафикова Ильсия Равильевна
Мать ребёнка: Рафикова Манвура Хасановна
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
21.10.1988
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр