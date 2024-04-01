Буркеева (Габайдуллина) Марфуга Закариевна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
06.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буркиев Гиззат Маннанович
Рождение ребёнка
15.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буркиев Гиззат Маннанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно