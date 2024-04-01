Буркеева (Габайдуллина) Марфуга Закариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркеева (Габайдуллина) Марфуга Закариевна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Габайдуллин Закария Бахтиярович

Мать: Габайдуллина Марзия

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркиев Гиззат Маннанович

Рождение ребёнка
15.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркиев Гиззат Маннанович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буркиев Гиззат Маннанович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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