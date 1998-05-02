Буркеев Хуснулла Гиззатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркеев Хуснулла Гиззатович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.11.1940

Дата смерти

02.05.1998

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

1969 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1940

Отец: Буркиев Гиззат Маннанович

Мать: Буркеева Марфуга Закариевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.07.1969

Сын: Буркеев Ринат Хуснуллович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кыргызстан, г. Талас
Рождение ребёнка
31.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Жанатас, Сарысуский район, Жамбылская область
Смерть
02.05.1998
Жанатас, Сарысуский район, Жамбылская область

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