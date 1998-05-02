Буркеев Хуснулла Гиззатович
Место рождения
Дата рождения15.11.1940
Дата смерти02.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1969
Сын: Буркеев Ринат Хуснуллович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кыргызстан, г. Талас
Рождение ребёнка
31.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.05.1998