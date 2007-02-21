Буркеев Ринат Хуснуллович
Место рожденияКыргызстан, г. Талас
Дата рождения02.07.1969
Дата смерти21.02.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1969
Отец: Буркеев Хуснулла Гиззатович
Мать: скрыто настройками приватности
Кыргызстан, г. Талас
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.2007
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан