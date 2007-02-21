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Буркеев Ринат Хуснуллович

Место рождения

Кыргызстан, г. Талас

Дата рождения

02.07.1969

Дата смерти

21.02.2007

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1969

Отец: Буркеев Хуснулла Гиззатович

Мать: скрыто настройками приватности

Кыргызстан, г. Талас
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Жанатас, Сарысуский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
24.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Жанатас, Сарысуский район, Жамбылская область
Смерть
21.02.2007
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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