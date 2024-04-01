Буркиев Гиззат Маннанович
Место рождения
Дата рождения05.01.1905
Дата смерти12.05.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905
Рождение ребёнка
06.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буркеева Марфуга Закариевна
Рождение ребёнка
15.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буркеева Марфуга Закариевна
Рождение ребёнка
16.06.1950
Рождение ребёнка
01.02.1955
Рождение ребёнка
01.01.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1977