Буркиев Гиззат Маннанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркиев Гиззат Маннанович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.01.1905

Дата смерти

12.05.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.
1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркеева Марфуга Закариевна

Рождение ребёнка
15.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркеева Марфуга Закариевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркеева Маудуда Абдулмудиновна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркеева Маудуда Абдулмудиновна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркеева Маудуда Абдулмудиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буркеева Марфуга Закариевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буркеева Маудуда Абдулмудиновна

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
12.05.1977
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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