Буркеев Хурматулла Гиззатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркеев Хурматулла Гиззатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1938

Дата смерти

18.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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1965 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1938

Отец: Буркиев Гиззат Маннанович

Мать: Буркеева Марфуга Закариевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буркеева Таслима Минихановна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркеева Таслима Минихановна

Рождение ребёнка
19.04.1965

Сын: Буркеев Рафис Хурматович

Мать ребёнка: Буркеева Таслима Минихановна

Рождение ребёнка
11.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркеева Таслима Минихановна

Рождение ребёнка
23.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркеева Таслима Минихановна

Смерть
18.08.2011
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

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