Буркеев Хурматулла Гиззатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1938
Дата смерти18.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1962
Рождение ребёнка
19.04.1965
Мать ребёнка: Буркеева Таслима Минихановна
Рождение ребёнка
11.04.1968
Рождение ребёнка
23.06.1977
Смерть
18.08.2011