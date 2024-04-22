рабочий посёлок Мокшан, рабочий посёлок Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Мокшан

Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Города
6МОКШАН. Уездный. (С слободами: Пешею и Конною.При р. Мокше.13494032116031736Церквей православных 6. Уездное и приходское училища. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 2. Базар. Заводов Поташных 4. Маслобоен 8. Воскобойня.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Мокшанская волость
город Мокшан
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
город Мокшан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Мокшанский район
13286Мокшанраб.посёлок53°26'44°37'N-38-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Мокшан
56645151051рп Мокшанрабочий поселок
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