Буркеева (Кадырова) Таслима Минихановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркеева (Кадырова) Таслима Минихановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1936

Дата смерти

09.10.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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1965 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буркеев Хурматулла Гиззатович

Место жительства
Неизвестно
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркеев Хурматулла Гиззатович

Рождение ребёнка
19.04.1965

Сын: Буркеев Рафис Хурматович

Отец ребёнка: Буркеев Хурматулла Гиззатович

Рождение ребёнка
11.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркеев Хурматулла Гиззатович

Рождение ребёнка
23.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркеев Хурматулла Гиззатович

Смерть
09.10.2019
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

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