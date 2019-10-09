Буркеева (Кадырова) Таслима Минихановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1936
Дата смерти09.10.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1962
Рождение ребёнка
19.04.1965
Отец ребёнка: Буркеев Хурматулла Гиззатович
Рождение ребёнка
11.04.1968
Рождение ребёнка
23.06.1977
Смерть
09.10.2019