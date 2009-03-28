Буркеева (Бакирова) Маудуда Абдулмудиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркеева (Бакирова) Маудуда Абдулмудиновна

Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.08.1914

Дата смерти

28.03.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркиев Гиззат Маннанович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркиев Гиззат Маннанович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркиев Гиззат Маннанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буркиев Гиззат Маннанович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
28.03.2009
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