Буркеева (Бакирова) Маудуда Абдулмудиновна
Место рождения
Дата рождения15.08.1914
Дата смерти28.03.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914
Рождение ребёнка
01.06.1937
Рождение ребёнка
16.06.1950
Рождение ребёнка
01.02.1955
Рождение ребёнка
01.01.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.2009