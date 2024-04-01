Габайдуллин Закир Закариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габайдуллин Закир Закариевич

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габайдуллин Закария Бахтиярович

Мать: Габайдуллина Марзия

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габайдуллин Фатих Закирович

Мать ребёнка: Габайдуллина Хатира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габайдуллина Хатира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габайдуллин Хамидулла Закирович

Мать ребёнка: Габайдуллина Самига

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габайдуллина Самига

Смерть
Неизвестно
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