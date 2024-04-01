Габайдуллин Закир Закариевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габайдуллин Фатих Закирович
Мать ребёнка: Габайдуллина Хатира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габайдуллина Хатира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габайдуллин Хамидулла Закирович
Мать ребёнка: Габайдуллина Самига
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габайдуллина Самига
Смерть
Неизвестно