Габайдуллин Хамидулла Закирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габайдуллин Хамидулла Закирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габайдуллин Закир Закариевич

Мать: Габайдуллина Самига

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кентау, городская администрация Кентау, Туркестанская область
Смерть
Неизвестно
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