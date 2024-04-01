Габайдуллин Хамидулла Закирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габайдуллин Закир Закариевич
Мать: Габайдуллина Самига
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Кентау, городская администрация Кентау, Туркестанская область
Смерть
Неизвестно