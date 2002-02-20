Мухаметжанова (Габайдуллина) Магмура Закариевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1920
Дата смерти20.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
04.01.1940
Сын: Гумеров Нурдин Гильметдинович
Отец ребёнка: Гумеров Гильметдин Хайретдиновч
Узбекистан, г. Андижан
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
24.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметжанов Губай Малихович
Рождение ребёнка
01.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметжанов Губай Малихович
Смерть
20.02.2002