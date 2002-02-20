Мухаметжанова (Габайдуллина) Магмура Закариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметжанова (Габайдуллина) Магмура Закариевна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.03.1920

Дата смерти

20.02.2002

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920

Отец: Габайдуллин Закария Бахтиярович

Мать: Габайдуллина Марзия

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1939

Муж: Гумеров Гильметдин Хайретдиновч

Рождение ребёнка
04.01.1940

Сын: Гумеров Нурдин Гильметдинович

Отец ребёнка: Гумеров Гильметдин Хайретдиновч

Узбекистан, г. Андижан
Бракосочетание
1952

Муж: Мухаметжанов Губай Малихович

Рождение ребёнка
24.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметжанов Губай Малихович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметжанов Губай Малихович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
20.02.2002

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