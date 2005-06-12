Гумеров Нурдин Гильметдинович
Место рожденияУзбекистан, г. Андижан
Дата рождения04.01.1940
Дата смерти12.06.2005
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1940
Узбекистан, г. Андижан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1962
Рождение ребёнка
14.12.1966
Рождение ребёнка
14.12.1966
Смерть
12.06.2005