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Гумеров Нурдин Гильметдинович

Место рождения

Узбекистан, г. Андижан

Дата рождения

04.01.1940

Дата смерти

12.06.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1920 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1940

Отец: Гумеров Гильметдин Хайретдиновч

Мать: Мухаметжанова Магмура Закариевна

Узбекистан, г. Андижан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гумерова Фарида Сибгатовна

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гумерова Фарида Сибгатовна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гумерова Фарида Сибгатовна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гумерова Фарида Сибгатовна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
12.06.2005
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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