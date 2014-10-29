Гумерова (Рахматуллина) Фарида Сибгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГумерова (Рахматуллина) Фарида Сибгатовна

Гумерова (Рахматуллина) Фарида Сибгатовна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.02.1940

Дата смерти

29.10.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гумеров Нурдин Гильметдинович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гумеров Нурдин Гильметдинович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гумеров Нурдин Гильметдинович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гумеров Нурдин Гильметдинович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
29.10.2014
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.