Гумерова (Рахматуллина) Фарида Сибгатовна
Место рождения
Дата рождения09.02.1940
Дата смерти29.10.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1962
Рождение ребёнка
14.12.1966
Рождение ребёнка
14.12.1966
Смерть
29.10.2014